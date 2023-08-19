Тихонова (Сафонова) Елизавета Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркина Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Тихонович
Смерть
1913