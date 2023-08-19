Тихонова (Сафонова) Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Сафонова) Елизавета Фёдоровна

Место рождения

Манушкино, Чехов, Московская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Манушкино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Тихонович

Манушкино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркина Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Тихонович

Манушкино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Тихонович

Манушкино, Чехов, Московская область
Смерть
1913
Манушкино, Чехов, Московская область