Кувакин Иван Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кувакин Митрофан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова (Кувакина) Вера Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каданцева (Кувакина) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувакин Александр Иванович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно