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Кувакин Иван Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кувакин Митрофан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Кувакина) Вера Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каданцева (Кувакина) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувакин Александр Иванович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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