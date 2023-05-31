Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смерти1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1733
Муж: Андрей Фадеев
Рождение ребёнка
1735
Сын: Филипп Андреев
Отец ребёнка: Андрей Фадеев
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Устинья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Фадеев
Рождение ребёнка
19.03.1744 ст.
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Фадеев
Рождение ребёнка
1751
Сын: Фёдор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Фадеев
Дата рождения уточнена по исповедкам. Согласно ревизиям, должен был родиться около 1756 года, то есть после смерти отца.
Смерть
1760