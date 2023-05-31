Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1733

Муж: Андрей Фадеев

Рождение ребёнка
1735

Сын: Филипп Андреев

Отец ребёнка: Андрей Фадеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Устинья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Фадеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.03.1744 ст.

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Фадеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Фадеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Дата рождения уточнена по исповедкам. Согласно ревизиям, должен был родиться около 1756 года, то есть после смерти отца.
Смерть
1760
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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