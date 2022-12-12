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Соцков Георгий Прокопьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.03.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1836

Отец: Соцков Прокопий Федотович

Мать: Соцкова Феодосия Автономовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник был того ж завода уставщика церковнаго Михайла Макарова Пахотина сын Зиновий
Смерть
Неизвестно
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