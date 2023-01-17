Соцкова Феодосия Автономовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соцкова Феодосия Автономовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Соцков Григорий Прокопьевич

Отец ребёнка: Соцков Прокопий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1836

Сын: Соцков Георгий Прокопьевич

Отец ребёнка: Соцков Прокопий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Васса Прокопьевна

Отец ребёнка: Соцков Прокопий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Соцков Прокопий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соцков Прокопий Федотович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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