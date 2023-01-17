Соцкова Феодосия Автономовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Соцков Григорий Прокопьевич
Отец ребёнка: Соцков Прокопий Федотович
Рождение ребёнка
11.03.1836
Сын: Соцков Георгий Прокопьевич
Отец ребёнка: Соцков Прокопий Федотович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Васса Прокопьевна
Отец ребёнка: Соцков Прокопий Федотович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Соцков Прокопий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно