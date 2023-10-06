Кованько (Джунковская) Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованько (Джунковская) Прасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1841

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Кованько Николай Федорович

Рождение ребёнка
08.09.1842

Сын: Кованько Даниил Николаевич

Отец ребёнка: Кованько Николай Федорович

Рождение ребёнка
06.07.1846

Сын: Кованько Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кованько Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кованько Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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