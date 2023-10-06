Кованько (Джунковская) Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1841
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Кованько Николай Федорович
Рождение ребёнка
08.09.1842
Сын: Кованько Даниил Николаевич
Отец ребёнка: Кованько Николай Федорович
Рождение ребёнка
06.07.1846
Сын: Кованько Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кованько Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно