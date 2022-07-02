Гольден (Гольден) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольден (Гольден) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1957

Дата смерти

02.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1957

Отец: Гольден Дмитрий

Мать: Вера

Рождение ребёнка
20.06.1989

Сын: Штейман Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Штейман Николай Алексеевич

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гольден Андрей

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
02.07.2022
Причина смерти: Несчастный случай
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