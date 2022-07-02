Гольден (Гольден) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1957
Дата смерти02.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1957
Отец: Гольден Дмитрий
Мать: Вера
Рождение ребёнка
20.06.1989
Сын: Штейман Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Штейман Николай Алексеевич
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гольден Андрей
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
02.07.2022
Причина смерти: Несчастный случай