Штейман Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Штейман Алексей
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
20.06.1989
Сын: Штейман Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Гольден Татьяна Дмитриевна
Москва
Развод
Неизвестно
Жена: Штейман ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Штейман ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штейман ?