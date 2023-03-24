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Штейман Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штейман Алексей

Мать: Евгения

Рождение ребёнка
20.06.1989

Сын: Штейман Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Гольден Татьяна Дмитриевна

Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Штейман ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штейман Тит Николаевич

Мать ребёнка: Штейман ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штейман ?