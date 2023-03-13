Мавринъ Спиридонъ
Место рожденияМуратова, Арзамасский уездъ
Дата рождения1727
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Мавринъ Петръ Яковлевъ
Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Мавринъ Фадей
Мать ребёнка: Маврина Анна Захарова
Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Маврина Анна Захарова
Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Маврина Анна Захарова
Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Маврина Анна Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маврина Анна Захарова