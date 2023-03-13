Мавринъ Спиридонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавринъ Спиридонъ

Мавринъ Спиридонъ

Место рождения

Муратова, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1727

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Мавринъ Петръ Яковлевъ

Мать: не указана

Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1752

Сын: Мавринъ Фадей

Мать ребёнка: Маврина Анна Захарова

Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Маврина Анна Захарова

Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Маврина Анна Захарова

Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Маврина Анна Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маврина Анна Захарова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close