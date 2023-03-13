Маврина Анна Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Мавринъ Фадей
Отец ребёнка: Мавринъ Спиридонъ
Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Мавринъ Спиридонъ
Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Мавринъ Спиридонъ
Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мавринъ Спиридонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мавринъ Спиридонъ