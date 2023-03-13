Маврина Анна Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маврина Анна Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Мавринъ Фадей

Отец ребёнка: Мавринъ Спиридонъ

Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Мавринъ Спиридонъ

Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Мавринъ Спиридонъ

Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мавринъ Спиридонъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мавринъ Спиридонъ

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