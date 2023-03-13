Мавринъ Петръ Яковлевъ
Место рожденияМуратова, Арзамасский уездъ
Дата рождения1700
Дата смерти1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1721
Сын: Мавринъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1727
Сын: Мавринъ Спиридонъ
Мать ребёнка: не указана
Муратова, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1763