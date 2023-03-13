Мавринъ Петръ Яковлевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавринъ Петръ Яковлевъ

Место рождения

Муратова, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1700

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1721

Сын: Мавринъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1727

Сын: Мавринъ Спиридонъ

Мать ребёнка: не указана

Муратова, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1763
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