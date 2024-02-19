Немков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немкова (Плахина) Анна Дормидонтовна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немкова (Плахина) Анна Дормидонтовна
Рождение ребёнка
После 1936
Сын: Немков Петр
Мать ребёнка: Немкова (Плахина) Анна Дормидонтовна