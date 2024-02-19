Немков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемков Федор

Немков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
После 1936 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немкова (Плахина) Анна Дормидонтовна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немкова (Плахина) Анна Дормидонтовна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немкова (Плахина) Анна Дормидонтовна

Рождение ребёнка
После 1936

Сын: Немков Петр

Мать ребёнка: Немкова (Плахина) Анна Дормидонтовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.