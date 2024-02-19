Немкова (Плахина) Анна Дормидонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немкова (Плахина) Анна Дормидонтовна

Место рождения

Плахино, Колосовский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

1862 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
После 1936 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плахин Дормидонт Николаевич

Мать: Плахина Матрена Матвеевна

Плахино, Колосовский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немков Федор

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Немков Федор

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Немков Федор

Рождение ребёнка
После 1936

Сын: Немков Петр

Отец ребёнка: Немков Федор

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