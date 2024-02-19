Немкова (Плахина) Анна Дормидонтовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немков Федор
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Немков Федор
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Немков Федор
Рождение ребёнка
После 1936
Сын: Немков Петр
Отец ребёнка: Немков Федор