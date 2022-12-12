Vystrčil / Выстрчил (Maruškova) Alžběta Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vystrčil / Выстрчил (Maruškova) Alžběta Елизавета

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Место рождения

Jeznice okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko

Дата рождения

16.03.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1847

Отец: Maruška František

Мать: Maruškova Barbora

Jeznice okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko
Рождение ребёнка
01.10.1869

Дочь: Diviš / Дивиш Anna Анна

Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)

Jeznice okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko
Бракосочетание
11.10.1869

Муж: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)

Chlumec 8
Рождение ребёнка
1875

Сын: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)

Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Выстрчил Йоган (Иван)

Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)

Глебовское, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1885

Сын: Выстрчил / Vystrčil Василий (Vaclav)

Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колорж Елизавета

Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выстрчил Войтех

Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выстрчил Станислав

Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Vystrčil / Выстрчил Франц

Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)

Смерть
Неизвестно
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