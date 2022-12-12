Vystrčil / Выстрчил (Maruškova) Alžběta Елизавета
Место рожденияJeznice okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko
Дата рождения16.03.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1847
Отец: Maruška František
Мать: Maruškova Barbora
Jeznice okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko
Рождение ребёнка
01.10.1869
Дочь: Diviš / Дивиш Anna Анна
Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)
Jeznice okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko
Бракосочетание
11.10.1869
Chlumec 8
Рождение ребёнка
1875
Сын: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)
Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)
Глебовское, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1885
Сын: Выстрчил / Vystrčil Василий (Vaclav)
Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колорж Елизавета
Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выстрчил Войтех
Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выстрчил Станислав
Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Vystrčil / Выстрчил Франц
Отец ребёнка: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)
Смерть
Неизвестно