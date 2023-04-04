Tolstoy (Bers Берс) София Andreevna 22.08.1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Tolstoy (Bers Берс) София Andreevna

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 22.08.1844, Москва, город федерального значения Москва

умерла 04.11.1919, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Супруги
Толстой Лeв Николаевич28.08.1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

RV(113581)

Работа или профессия
Неизвестно

Grafienė

Работа или профессия
Неизвестно

Grafienė

Работа или профессия
Неизвестно

Grafienė

Работа или профессия
Неизвестно

Grafienė

Работа или профессия
Неизвестно

Grafienė

Работа или профессия
Неизвестно

Grafienė

Работа или профессия
Неизвестно

Läkardotter från Moskva, Ryssland

Работа или профессия
Неизвестно

правнучка первого министра просвещения П. В. Завадовского, супруга Льва Толстого.

Образование
1861
Москва, город федерального значения Москва

сдала экзамен на звание домашней учительницы в Московском университете

Бракосочетание
23.09.1862

Муж: Толстой Лeв Николаевич

Russia

Супруг(-а): Лeв Николаевич Толстой

Смерть
04.11.1919
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

RV

Похороны
1919
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

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