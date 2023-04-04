Tolstoy (Bers Берс) София Andreevna
женский, родилась 22.08.1844, Москва, город федерального значения Москва
умерла 04.11.1919, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Супруги
Толстой Лeв Николаевич28.08.1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
1861
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
23.09.1862
Russia
Смерть
04.11.1919
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Похороны
1919
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
RV(113581)