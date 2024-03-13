Хасиба Аит кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасиба Аит кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Зюгра Дилявяр кызы

Отец ребёнка: Дилявар Абузар углы

Аблаево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Габдулмусавир Дилявар углы

Отец ребёнка: Дилявар Абузар углы

Аблаево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Габдулхабир Дилявар углы

Отец ребёнка: Дилявар Абузар углы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дилявар Абузар углы

Смерть
Неизвестно
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