Хасиба Аит кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Зюгра Дилявяр кызы
Отец ребёнка: Дилявар Абузар углы
Рождение ребёнка
1829
Сын: Габдулмусавир Дилявар углы
Отец ребёнка: Дилявар Абузар углы
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Дилявар Абузар углы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дилявар Абузар углы
Смерть
Неизвестно