Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Максимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Матрена Петрова

Отец ребёнка: Петр Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Устинья Петрова

Отец ребёнка: Петр Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Герасим Петров

Отец ребёнка: Петр Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816

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