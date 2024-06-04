Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Максимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Матрена Петрова
Отец ребёнка: Петр Максимов
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Устинья Петрова
Отец ребёнка: Петр Максимов
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Герасим Петров
Отец ребёнка: Петр Максимов
Смерть
После 1816