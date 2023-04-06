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Петр Максимов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1757 г.р.

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: Дарья Максимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Матрена Петрова

Мать ребёнка: Анисья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Устинья Петрова

Мать ребёнка: Анисья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Герасим Петров

Мать ребёнка: Анисья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
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