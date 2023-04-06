Петр Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: Дарья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Матрена Петрова
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Устинья Петрова
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Герасим Петров
Мать ребёнка: Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816