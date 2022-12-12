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Бродовский Пётр Константинович

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Место рождения

Карс, Турция

Дата рождения

20.01.1896 ст.

Дата смерти

15.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карс, Турция
Рождение ребёнка
?.04.1924

Сын: Бродовский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Нечкина-Бродовская Ксения Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1924

Жена: Нечкина-Бродовская Ксения Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1928

Сын: Бродовский Феликс Петрович

Мать ребёнка: Нечкина-Бродовская Ксения Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.09.1937
Москва, город федерального значения Москва
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