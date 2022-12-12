Бродовский Пётр Константинович
Место рожденияКарс, Турция
Дата рождения20.01.1896 ст.
Дата смерти15.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Карс, Турция
Рождение ребёнка
?.04.1924
Сын: Бродовский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Нечкина-Бродовская Ксения Васильевна
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
17.09.1928
Сын: Бродовский Феликс Петрович
Мать ребёнка: Нечкина-Бродовская Ксения Васильевна
Смерть
15.09.1937
Москва, город федерального значения Москва