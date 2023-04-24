Хасапова (Мамонтова) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1923
Дата смерти01.03.1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасапов Василий Валентинович
Отец ребёнка: Хасапов Валентин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасапова Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Хасапов Валентин Васильевич
Бракосочетание
01.03.1950
Смерть
01.03.1986