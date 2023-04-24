Хасапова (Мамонтова) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасапова (Мамонтова) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1923

Дата смерти

01.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1923

Отец: Мамонтов Андрей Всеволодович

Мать: Мамонтова (Матвеева) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасапов Василий Валентинович

Отец ребёнка: Хасапов Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасапова Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Хасапов Валентин Васильевич

Бракосочетание
01.03.1950

Муж: Хасапов Валентин Васильевич

Смерть
01.03.1986

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