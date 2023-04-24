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Хасапов Валентин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасапов Василий Валентинович

Мать ребёнка: Хасапова (Мамонтова) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасапова Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Хасапова (Мамонтова) Елена Андреевна

Бракосочетание
01.03.1950

Жена: Хасапова (Мамонтова) Елена Андреевна

Смерть
Неизвестно

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