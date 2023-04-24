Хасапов Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасапов Василий Валентинович
Мать ребёнка: Хасапова (Мамонтова) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасапова Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Хасапова (Мамонтова) Елена Андреевна
Бракосочетание
01.03.1950
Смерть
Неизвестно