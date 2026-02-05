Долгорукова Мария Сергеевна
женский, родилась 1722, Москва, город федерального значения Москва
умерла После 1740, Москва, город федерального значения Москва
ОтецДолгоруков Сергей Михайлович01.07.1695 г.р.
МатьДолгорукова (Троекурова) Прасковья Фёдоровна23.09.1695 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1740
Москва, город федерального значения Москва