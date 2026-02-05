Долгорукова Мария Сергеевна 1722 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгорукова Мария Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1722, Москва, город федерального значения Москва

умерла После 1740, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Долгоруков Сергей Михайлович01.07.1695 г.р.
Мать
Долгорукова (Троекурова) Прасковья Фёдоровна23.09.1695 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Долгоруков Сергей Михайлович

Мать: Долгорукова (Троекурова) Прасковья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
После 1740
Москва, город федерального значения Москва

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