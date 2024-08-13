Басалаева (Ковалёва) Любовь Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения11.10.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1903
Отец: Ковалёв Фёдор Осипович
Мать: Ковалёва Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
13.10.1903
Рождение ребёнка
02.09.1923
Сын: Басалаев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Басалаев Василий Алексеевич
Коммуна "Бразилия" Покровская волость
Рождение ребёнка
1925
Сын: Басалаев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Басалаев Василий Алексеевич
Коммуна "Бразилия " Покровская волость
Рождение ребёнка
28.02.1928
Сын: Басалаев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Басалаев Василий Алексеевич
Коммуна "Бразилия " Покровская волость
Вступление в партию
20.03.1930
Работа или профессия
1946
Директор Волчихинского пищепрома.
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область