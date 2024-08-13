Басалаева (Ковалёва) Любовь Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева (Ковалёва) Любовь Фёдоровна

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Место рождения

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.10.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1903

Отец: Ковалёв Фёдор Осипович

Мать: Ковалёва Анна Дмитриевна

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басалаев Василий Алексеевич

Крещение
13.10.1903
Рождение ребёнка
02.09.1923

Сын: Басалаев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Басалаев Василий Алексеевич

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Коммуна "Бразилия" Покровская волость
Рождение ребёнка
1925

Сын: Басалаев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Басалаев Василий Алексеевич

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Коммуна "Бразилия " Покровская волость
Рождение ребёнка
28.02.1928

Сын: Басалаев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Басалаев Василий Алексеевич

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Коммуна "Бразилия " Покровская волость
Вступление в партию
20.03.1930
Работа или профессия
1946
Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Директор Волчихинского пищепрома.
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

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