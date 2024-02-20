Бут Ольга Онуфриевна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.08.1913
Сын: Бут Иван Иванович
Отец ребёнка: Бут Иван Устинович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.12.1914
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Бут Иван Устинович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
24.02.1919
Сын: Бут Василий Иванович
Отец ребёнка: Бут Иван Устинович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бут Иван Устинович
Смерть
Неизвестно