Бут Ольга Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБут Ольга Онуфриевна

Бут Ольга Онуфриевна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Рождение ребёнка
?.08.1913

Сын: Бут Иван Иванович

Отец ребёнка: Бут Иван Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.12.1914

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Бут Иван Устинович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
24.02.1919

Сын: Бут Василий Иванович

Отец ребёнка: Бут Иван Устинович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бут Иван Устинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close