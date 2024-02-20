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(Бут) Варвара Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна

Дата рождения

01.12.1914

Дата смерти

15.05.1917

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1914

Отец: Бут Иван Устинович

Мать: Бут Ольга Онуфриевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Смерть
15.05.1917
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Причина смерти: Болезнь-коклюш
Похороны
17.05.1917
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
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