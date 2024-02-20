(Бут) Варвара Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Дата рождения01.12.1914
Дата смерти15.05.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1914
Отец: Бут Иван Устинович
Мать: Бут Ольга Онуфриевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Смерть
15.05.1917
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Причина смерти: Болезнь-коклюш
Похороны
17.05.1917
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна