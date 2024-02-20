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Бут Иван Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.08.1913

Дата смерти

15.09.1913

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1913

Отец: Бут Иван Устинович

Мать: Бут Ольга Онуфриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
15.09.1913
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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