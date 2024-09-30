Райккерус (Халцонен) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения19.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1907
Рождение ребёнка
09.01.1910
Дочь: Райккерус (Райккерус) Мария Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович
Рождение ребёнка
11.09.1912
Дочь: (Райккерус) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович
Рождение ребёнка
20.11.1913
Дочь: (Райккерус) Катарина Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович
Рождение ребёнка
13.04.1916
Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович
Рождение ребёнка
27.10.1918
Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович
Рождение ребёнка
08.07.1922
Дочь: (Райккерус) Лемпи Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович
Смерть
Неизвестно