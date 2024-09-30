Райккерус (Халцонен) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Халцонен) Анна Павловна

Место рождения

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

19.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
23.04.1907

Муж: Райккерус Петр Иосифович

Рождение ребёнка
09.01.1910

Дочь: Райккерус (Райккерус) Мария Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.09.1912

Дочь: (Райккерус) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.11.1913

Дочь: (Райккерус) Катарина Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.04.1916

Сын: Райккерус Иван Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.10.1918

Сын: Райккерус Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.07.1922

Дочь: (Райккерус) Лемпи Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр Иосифович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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