Халцонен (Хювёнен) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халцонен (Хювёнен) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1860

Дата смерти

25.09.1927

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1882

Муж: Халцонен Пауль Иосифович

Рождение ребёнка
23.01.1887

Сын: Халцонен Иосиф Павлович

Отец ребёнка: Халцонен Пауль Иосифович

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1889

Дочь: (Халцонен) Ева Павловна

Отец ребёнка: Халцонен Пауль Иосифович

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1893

Дочь: (Халцонен) Мария Павловна

Отец ребёнка: Халцонен Пауль Иосифович

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
25.09.1927

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