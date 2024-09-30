Халцонен (Хювёнен) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1860
Дата смерти25.09.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
23.01.1887
Отец ребёнка: Халцонен Пауль Иосифович
Рождение ребёнка
26.12.1889
Дочь: (Халцонен) Ева Павловна
Отец ребёнка: Халцонен Пауль Иосифович
Рождение ребёнка
27.03.1893
Дочь: (Халцонен) Мария Павловна
Отец ребёнка: Халцонен Пауль Иосифович
Смерть
25.09.1927