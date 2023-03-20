Павлович Александр Георгиевич 25.05.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Павлович Александр Георгиевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.05.1936

умер 2007, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Павлович (Марьянова) Татьяна Владимировна1938 г.р.
Дети
Павлович Георгий Александрович1961 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлович (Марьянова) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Павлович Георгий Александрович

Мать ребёнка: Павлович (Марьянова) Татьяна Владимировна

Смерть
2007
Москва, город федерального значения Москва

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