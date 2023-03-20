Павлович Александр Георгиевич
мужской, родился 25.05.1936
умер 2007, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Дети
Павлович Георгий Александрович1961 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Сын: Павлович Георгий Александрович
Мать ребёнка: Павлович (Марьянова) Татьяна Владимировна
Смерть
2007
Москва, город федерального значения Москва