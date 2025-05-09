Buchman Teofilia Moiseevna Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Buchman Teofilia Moiseevna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Buchman Israel Naumovich1904 г.р.
Buchman Abram NaumovichНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Buchman Abram Naumovich

Отец ребёнка: Buchman Naum Israelivicj

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Buchman) Dora Naumovna

Отец ребёнка: Buchman Naum Israelivicj

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Buchman) Klara Naumovna

Отец ребёнка: Buchman Naum Israelivicj

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Buchman) Tamara Naumovna

Отец ребёнка: Buchman Naum Israelivicj

Рождение ребёнка
1904

Сын: Buchman Israel Naumovich

Отец ребёнка: Buchman Naum Israelivicj

Смерть
Неизвестно

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