Buchman Teofilia Moiseevna
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Buchman Israel Naumovich1904 г.р.
Buchman Abram NaumovichНеизвестно г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Buchman Naum Israelivicj
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Buchman) Dora Naumovna
Отец ребёнка: Buchman Naum Israelivicj
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Buchman) Klara Naumovna
Отец ребёнка: Buchman Naum Israelivicj
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Buchman) Tamara Naumovna
Отец ребёнка: Buchman Naum Israelivicj
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Buchman Naum Israelivicj
Смерть
Неизвестно