Травочкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Травочкин
Мать: Травочкина Анна
Рождение ребёнка
09.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Травочкина Анастасия Григорьевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно