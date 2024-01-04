Травочкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травочкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Травочкин

Мать: Травочкина Анна

Рождение ребёнка
09.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Травочкина Анастасия Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Травочкина Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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