Назаретская (Красовская или Красневская (?)) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Красовский или Красневский (??) Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаретский ?? ??
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
школьный работник, директор школы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно