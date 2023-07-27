Назаретская (Красовская или Красневская (?)) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаретская (Красовская или Красневская (?)) Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Красовский или Красневский (??) Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаретский ?? ??

Отец ребёнка: не указан

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
школьный работник, директор школы
Место жительства
Неизвестно
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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