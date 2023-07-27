Красовский или Красневский (??) Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовский или Красневский (??) Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Назаретская (Красовская или Красневская (?)) Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1879 и 1988

Дочь: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

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