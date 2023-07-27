Красовский или Красневский (??) Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Назаретская (Красовская или Красневская (?)) Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1988
Дочь: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно