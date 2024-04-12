Дьяченко Юлия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения26.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1984
Рождение ребёнка
17.06.2012
Дочь: Фещенко Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Фещенко Алексей
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.08.2015
Дочь: Фещенко Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Фещенко Алексей
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фещенко Алексей