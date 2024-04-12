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Дьяченко Юлия Сергеевна

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Место рождения

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область

Дата рождения

26.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1984

Отец: Дьяченко Сергей Леонидович

Мать: Дьяченко Елена Алексеевна

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
17.06.2012

Дочь: Фещенко Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Фещенко Алексей

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.08.2015

Дочь: Фещенко Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Фещенко Алексей

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фещенко Алексей

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