Фещенко Алексей
Место рождения
Дата рождения08.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1983
Рождение ребёнка
17.06.2012
Дочь: Фещенко Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Дьяченко Юлия Сергеевна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.08.2015
Дочь: Фещенко Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: Дьяченко Юлия Сергеевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьяченко Юлия Сергеевна