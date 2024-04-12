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Фещенко Алексей

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Место рождения

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1983

Отец: Фещенко Павел Алексеевич

Мать: Фещенко Галина Николаевна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.06.2012

Дочь: Фещенко Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Дьяченко Юлия Сергеевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.08.2015

Дочь: Фещенко Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: Дьяченко Юлия Сергеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяченко Юлия Сергеевна

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