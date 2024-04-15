Андрияш Михаил Артемьевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1904 ст.
Дата смерти14.08.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1904 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ4-J?i=825&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
07.11.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
14.08.1905 ст.
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RW-F?i=112&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.08.1905 ст.
на кладбище д. Кровной