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Андрияш Михаил Артемьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

06.11.1904 ст.

Дата смерти

14.08.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1904 ст.

Отец: Андрияш Артемий Митрофанович

Мать: Андрияш Ксения Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ4-J?i=825&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
07.11.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
14.08.1905 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RW-F?i=112&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.08.1905 ст.
на кладбище д. Кровной
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