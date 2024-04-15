Андрияш (Скалозубенко) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрияш (Скалозубенко) Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
26.07.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Евпраксия Федоровна Или Григорьевна Пархоменко Или Куриленко
Восприемник
09.03.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Кондратий Харитонович Ковалев
Бракосочетание
31.08.1903 ст.

Муж: Андрияш Артемий Митрофанович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ1-8?i=689&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.11.1904 ст.

Сын: Андрияш Михаил Артемьевич

Отец ребёнка: Андрияш Артемий Митрофанович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ4-J?i=825&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.12.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Степановна Скалозубенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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