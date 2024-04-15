Андрияш (Скалозубенко) Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
26.07.1901 ст.
Евпраксия Федоровна Или Григорьевна Пархоменко Или Куриленко
Восприемник
09.03.1903 ст.
Кондратий Харитонович Ковалев
Бракосочетание
31.08.1903 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ1-8?i=689&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.11.1904 ст.
Сын: Андрияш Михаил Артемьевич
Отец ребёнка: Андрияш Артемий Митрофанович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ4-J?i=825&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.12.1905 ст.
Варвара Степановна Скалозубенко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно