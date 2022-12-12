Вшивцева (Мохирева) Параскева Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Ермилович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Вшивцев Дементий Матвеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Ермилович
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763