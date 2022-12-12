Вшивцева (Мохирева) Параскева Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Мохирева) Параскева Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Вшивцев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Ермилович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Вшивцев Дементий Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Ермилович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Матвей Ермилович

Смерть
После 1763
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