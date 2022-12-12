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Вшивцев Матвей Ермилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Вшивцев Ермил Лукин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Вшивцев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Максимовна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Вшивцев Дементий Матвеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Максимовна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Параскева Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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