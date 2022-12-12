Вшивцев Матвей Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Вшивцев Ермил Лукин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Максимовна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Вшивцев Дементий Матвеевич
Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763