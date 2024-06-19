(Белова) Акилина Трофимовна 04.04.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Белова) Акилина Трофимовна

(Белова) Акилина Трофимовна

Место рождения

Федяева

Дата рождения

04.04.1836

Дата смерти

25.06.1892

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1836

Отец: Трофим Иларионов

Мать: Дарья Андреева

Федяева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Иван Егорович

Рождение ребёнка
07.09.1855

Сын: Белов Иван Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Егорович

Рождение ребёнка
15.08.1857

Сын: Белов Василий Иванов

Отец ребёнка: Белов Иван Егорович

Рождение ребёнка
14.06.1859

Сын: Белов Петр Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Егорович

Рождение ребёнка
01.03.1862

Сын: Белов Герасим Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Егорович

Смерть
25.06.1892

Мы используем куки для улучшения работы сайта.