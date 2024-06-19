(Белова) Акилина Трофимовна
Место рожденияФедяева
Дата рождения04.04.1836
Дата смерти25.06.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1836
Отец: Трофим Иларионов
Мать: Дарья Андреева
Федяева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Иван Егорович
Рождение ребёнка
07.09.1855
Сын: Белов Иван Иванович
Отец ребёнка: Белов Иван Егорович
Рождение ребёнка
15.08.1857
Сын: Белов Василий Иванов
Отец ребёнка: Белов Иван Егорович
Рождение ребёнка
14.06.1859
Сын: Белов Петр Иванович
Отец ребёнка: Белов Иван Егорович
Рождение ребёнка
01.03.1862
Отец ребёнка: Белов Иван Егорович
Смерть
25.06.1892