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Черток Михаил Давидович

Место рождения

с. Усть-Кут

Дата рождения

01.08.1896

Дата смерти

20.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896

Отец: Черток Давид Нехемьевич

Мать: Черток (Морген) Ираида (Хая-Эйда)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черток (Федотова) Ефросинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черток (Федотова) Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
05.05.1924

Дочь: Коршунова (Черток) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Черток (Федотова) Ефросинья Петровна

Смерть
20.04.1985
Похороны
Неизвестно

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