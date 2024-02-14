Черток (Федотова) Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черток (Федотова) Ефросинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1904

Дата смерти

26.04.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черток Михаил Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черток Михаил Давидович

Рождение ребёнка
05.05.1924

Дочь: Коршунова (Черток) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Черток Михаил Давидович

Смерть
26.04.1982

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