Некрасов-Белов Федор Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов-Белов Федор Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова-Белова Александра Тихонова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: (Некрасова-Белова) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова-Белова Александра Тихонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1885

Сын: Некрасов-Белов Илья Федорович

Мать ребёнка: Некрасова-Белова Александра Тихонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1886

Дочь: (Некрасова-Белова) Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова-Белова Александра Тихонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.06.1889

Дочь: (Некрасова-Белова) Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова-Белова Александра Тихонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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