Некрасова-Белова (-) Александра Тихонова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1885
Сын: Некрасов-Белов Илья Федорович
Отец ребёнка: Некрасов-Белов Федор Иванович
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов-Белов Федор Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1886
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов-Белов Федор Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1889
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов-Белов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно