Некрасова-Белова (-) Александра Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова-Белова (-) Александра Тихонова

Некрасова-Белова (-) Александра Тихонова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1885

Сын: Некрасов-Белов Илья Федорович

Отец ребёнка: Некрасов-Белов Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов-Белов Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1886

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов-Белов Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.06.1889

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов-Белов Федор Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов-Белов Федор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close