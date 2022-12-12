Коваль Петр Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти16.04.1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Коваль Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Коваль Наталья Каленникова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Коваль Наталья Каленникова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья Петрова
Мать ребёнка: Коваль Наталья Каленникова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Коваль Давид Петров
Мать ребёнка: Коваль Наталья Каленникова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
16.04.1798