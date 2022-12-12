Коваль Петр Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Петр Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

16.04.1798

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Коваль Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Коваль Терентий Петров

Мать ребёнка: Коваль Наталья Каленникова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Коваль Никифор Петров

Мать ребёнка: Коваль Наталья Каленникова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья Петрова

Мать ребёнка: Коваль Наталья Каленникова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Коваль Давид Петров

Мать ребёнка: Коваль Наталья Каленникова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Наталья Каленникова

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
16.04.1798
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