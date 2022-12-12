Сафин Мударис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафин Мударис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1971

Сын: Сафин Фанис

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1984
Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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