Шульгина Антонова Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1956
Дата смерти12.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1956
Рождение ребёнка
01.11.1982
Дочь: Шульгина Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Шульгин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1983
Дочь: Солдаткина Шульгина Татьяна
Отец ребёнка: Шульгин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1986
Отец ребёнка: Шульгин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1989
Сын: Шульгин Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Шульгин Сергей Иванович
Смерть
12.12.2014