Шульгина Антонова Людмила Александровна 03.09.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шульгина Антонова Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1956

Дата смерти

12.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1956

Отец: Антонов Александр Александрович

Мать: Антонова Тарасова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.11.1982

Дочь: Шульгина Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Шульгин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1983

Дочь: Солдаткина Шульгина Татьяна

Отец ребёнка: Шульгин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1986

Сын: Шульгин Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Шульгин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1989

Сын: Шульгин Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Шульгин Сергей Иванович

Смерть
12.12.2014

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