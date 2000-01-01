Вшивцева (Лопатина) Домника Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Лопатина) Домника Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1758 ст.

Муж: Вшивцев Ефим Михайлович

1758г. (свадьба) жених из Архиерейской Касинской вотчины Касинского Преображенского прихода поч. У речки Лемехи крест. отрок Ефим Михайлов Вшивцев невеста Верхошижемской вотчины Верхошижемского приход... Показать все
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Устина Ефимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Михайлович

Место жительства
Неизвестно
с. Мякиши (Гулинский )
Смерть
После 1764
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