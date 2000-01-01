Вшивцева (Лопатина) Домника Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1758 ст.
1758г. (свадьба) жених из Архиерейской Касинской вотчины Касинского Преображенского прихода поч. У речки Лемехи крест. отрок Ефим Михайлов Вшивцев невеста Верхошижемской вотчины Верхошижемского приход... Показать все
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Устина Ефимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Михайлович
Место жительства
Неизвестно
с. Мякиши (Гулинский )
Смерть
После 1764