Вшивцев Ефим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Бракосочетание
27.01.1758 ст.
1758г. (свадьба) жених из Архиерейской Касинской вотчины Касинского Преображенского прихода поч. У речки Лемехи крест. отрок Ефим Михайлов Вшивцев невеста Верхошижемской вотчины Верхошижемского приход... Показать все
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Устина Ефимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Домника Яковлева
Место жительства
Неизвестно
с. Мякиши (Гулинский )
Смерть
После 1764