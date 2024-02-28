Шипилова (Кузнецова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова (Кузнецова) Мария Павловна

Место рождения

Чернореченское, Оренбургский район, Оренбургская область

Дата рождения

Около ?.04.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернореченское, Оренбургский район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.11.1905 ст.

Муж: Шипилов Пётр Яковлевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1908 ст.

Сын: Шипилов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Шипилов Пётр Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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