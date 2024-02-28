Шипилова (Кузнецова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.04.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1905 ст.
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1908 ст.
Отец ребёнка: Шипилов Пётр Яковлевич
Смерть
Неизвестно